Samanyolu Haber /Spor / Yıldız oyuncu hocasına saldırdı: Yaka paça kavga ettiler /25 Ekim 2023 22:43

Yıldız oyuncu hocasına saldırdı: Yaka paça kavga ettiler

Montpellier'de devam eden yıldız futbolcu Mamadou Sakho antrenmanda hocası Michel Der Zakarian ile kavga etti. Soyunma odasında çıkan tartışmada Sakho'nun hocasının yakasından tutarak yere düşürdüğü iddia edildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre kariyerine Montpellier’de devam eden yıldız futbolcu Mamadou Sakho, takımının teknik direktörü Michel Der Zakarian ile yaşadığı tatsız bir olayla gündeme geldi. L’Equipe gazetesinin aktardığı habere göre, Salı akşamı Montpellier’deki antrenman sırasında Sakho kendisine yapılan bir faul sonrasında oyunun durdurulmamasına sinirlendi ve soyunma odasına doğru yöneldi.

FİZİKSEL KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sakho’nun ardından soyunma odasına gelen Michel Der Zakarian, Fransız futbolcunun antrenmanı terk etme kararının kendisine ait olmadığını ifade etti. İddialara göre, bu tartışma esnasında ikili arasında karşılıklı küfürlerin ardından Sakho, kendisine ‘ağlayan bebek’ diyen 60 yaşındaki teknik direktör Der Zakarian’ı yakasından tutarak yere düşürdü.

ARAYA TAKIM ARKADAŞLARI GİRDİ

Montpellier’de yaşanan Sakho ve Michel Der Zakarian kavgasının diğer futbolcuların araya girmesiyle engellendiği ifade ediliyor. Sakho’nun bu sezon aldığı sınırlı süre nedeniyle de rahatsız olduğu dile getirildi.

Kulüpten edinilen bilgilere göre, Montpellier yönetimi bu kavga sonrası Sakho’ya yaptırım uygulama konusunda düşünce aşamasında ve hatta Fransız futbolcunun sözleşmesini feshetme ihtimali üzerinde duruluyor.

Daha önce PSG ve Liverpool forması da giyen Sakho, 2021 yılından beri Montpellier forması giyiyor ve mevcut sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Sakho’nun teknik direktörleriyle yaşadığı bu tatsız olay, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından Montpellier kulübü tarafından her iki tarafın da görüşlerine başvurulacağı ve uygun önlemlerin alınacağı açıklandı. Futbolseverler, bu çekişmeli anın ardından Sakho ve Der Zakarian arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor.

Montpellier, Fransa Ligi’nde 8 maç sonucunda topladığı 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
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