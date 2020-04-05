AB'den Polonya, Portekiz ve Yunanistan'a 37 milyar euro destek

Cuma gecesi ve cumartesi günü seri halinde yapılan açıklamalara göre Komisyon Polonya'ya 22 milyar euroluk kredi garantisi, Portekiz'e 13 milyar euroluk devlet desteği programı ve Yunanistan için de 2 milyar euroluk destek programını onayladı.







Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Polonya'ya sağlanan kredi garantisi desteğinin krizden olumsuz etkilenen Polonyalı şirketlerin acil sermaye ve yatırım ihtiyaçlarında yardımcı olacağını belirtti.





Vestage Portekiz'e sağlanan desteğin işletmelere doğrudan hibe ve kredilere hazine garantisi sağlama yoluyla verileceğini açıkladı.





Yunanistan için onaylanan paket de işletme sermayesi için gerekli plan kredilere garanti sağlayacak.





Vestage bu paketlerin Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal etmeyeceğini belirtti.





Avrupa Birliği genelinde rekabet kurallarının geçerliliğini sıkı bir şekilde takip eden Komisyon salgından zarar gören işletmelere hükümetlerin destek sağlayabilmesi için kuralları gevşetmişti.