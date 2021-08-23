Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'dan tahliye edilenlerle ilgili yeni açıklama /23 Ağustos 2021 00:51

Afganistan'dan tahliye edilenlerle ilgili yeni açıklama

Afganistan'da devam eden tahliye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı.

Biden, Afganistan’dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır" dedi.

Biden, Afganistan’daki çalışmaların 31 Ağustos’tan sonraya uzamamasını umut ettiklerini açıklarken, güvenli bölgenin Kabil Havalimanı çevresine genişletildiğini belirtti.
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