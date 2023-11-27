Samanyolu Haber /Gündem / Ağca ne ile suçlanıyor: 15 yıl hapsi istendi /27 Kasım 2023 18:58

Ağca ne ile suçlanıyor: 15 yıl hapsi istendi

Gazeteci Abdi İpekçi'ye 1 Şubat 1979'da suikast düzenleyerek öldüren ve 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Jean Paul'a suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca bu kez de yağma suçundan yargılanmaya başlandı. Gökhan Soylu'nun evini zorla elinden almakla suçlanan Ağca'nın 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Tehditle ev aldığı iddiasıyla Mehmet Ali Ağca'nın 15 yıl hapsi isteniyor.

Bahçelievler’de 2021 yılında bir daireyi borçları karşılığı üzerine alan Gökhan Soylu, aralarında Mehmet Ali Ağca’nın da olduğu 5 kişi ile görüştü.

Gökhan Soylu, tehdit edilince evin devrini Mehmet Ali Ağca’ya verdi.

Medya Radar'da yer alan habere göre ev, Ağca’nın kızının adına yapılırken, Soylu olaya ilişkin şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 5 sanık hakkında 'yağma' suçundan dava açıldı.

15 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Ağca, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada, "Yüklenen suçu kabul etmiyorum. Ben müştekiyi ve diğer sanıkları tanımam. Ayhan adlı kişinin aracılığı ile daireyi 110 bin TL civarında bir paraya satın aldım" dedi. Müşteki Gökhan Soylu ise Mehmet Ali Ağca'nın "Ailen çocuğun var hiç korkmuyor musun?” diye tehdit ettiğini söyledi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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