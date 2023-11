Yapay zekada Çin korkusu: Kötüye kullanımı önlemek için imza atmadı

Dünyada kullanımı giderek artan yapay zekanın kötü amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek isteyen 18 ülke, aralarında bir anlaşmaya vardı.







ABD ve Almanya’nın da aralarında olduğu ancak yapay zekanın kullanımı konusunda önde gelen ülkelerden olan Çin’in bulunmadığı 18 ülke, 20 sayfalık bir anlaşma imzaladı. DW Türkçe’nin haberine göre bu ülkeler, şirketlerin yapay zekayı müşterileri ve kamuoyunu istismar edecek şekilde geliştirmesini ve kullanmasını engellemeyi öngörüyor. 18 ülke arasında ABD ve Almanya’nın yanı sıra İngiltere, İtalya, Çekya, Estonya, Polonya, Avustralya, Şili, İsrail, Nijerya ve Singapur da bulunuyor.





ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “İlk kez sadece havalı özellikler ve bunları ne kadar hızlı biçimde pazara sunabileceğimizin önemli olmadığının kabul edildiğini görüyoruz” dedi. Uzlaşmaya göre tasarım aşamasında en önemli nokta güvenliğin göz önünde bulundurulması olacak. Ancak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma daha çok yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanımının izlenmesi, verilerin manipülasyondan korunması ve yazılım sağlayacılarının incelenmesi gibi genel tavsiyeleri içeriyor. ABD’li yetkili Easterly’nin verdiği bilgiye göre buna rağmen bu kadar çok ülkenin yapay zeka sistemlerinde güvenliğin en önemli konu olduğunu desteklemesi önemli.





Söz konusu anlaşma dünya genelinde yapay zekanın gelişimi konusunda birçok ülke hükümetinin geliştirdiği inisiyatifin en sonuncusu olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka düzenlemelerinde Avrupa ülkeleri ABD’ye nazaran biraz daha önde. Fransa, Almanya ve İtalya kısa süre önce yapay zekaya dair düzenlemeler konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.





Habere göre Almanya’da her sekiz şirketten biri yapay zeka kullanıyor. Merkezi Wiesbaden’de bulunan Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya’de her sekiz şirketten biri yapay zeka kullanıyor. Dairenin en az on çalışanı bulunan 80 bin firma ile yaptığı ankete göre özellikle 250’den fazla çalışanı olan müesseselerin yüzde 35’i daha küçüklere göre yapay zekayı daha fazla kullanıyor.





Şirketler yapay zekayı en yaygın olarak (yüzde 25) muhasebe, (yüzde 24) teknoloji güvenliği, (yüzde 22) üretim ve hizmet süreci ve (yüzde 20) şirket yönetiminde kullanıyor. Yapay zeka aynı zamanda dil çevirilerinde de yaygın olarak tercih ediliyor. Ankete katılan birçok şirket yapay zeka teknolojilerinin kullanımında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da belirtti. Yapay zekayı kullanmayan yüzde 54’lük kesim halihazırdaki cihazları ile yapay zekanın uyumu konusunda endişelere sahip. Yüzde 51’lik kesimse bunun hukuki sonuçları konusunda soru işaretleri taşıyor. Daha önce çekinceye sahip şirketlerin yüzde 22’si yapay zekanın iş alanlarında kullanılmasını anlamlı görmüyor.