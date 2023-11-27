Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den ateşkes açıklaması: 'Uzatmak için seçenek sunduk' /27 Kasım 2023 19:04

İsrail'den ateşkes açıklaması: 'Uzatmak için seçenek sunduk'

İsrail hükümeti, Hamas'a ateşkesi uzatmak için "seçenek" sunduğunu açıkladı.

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İsrail Hükümeti sözcüsü Eylon Levy, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin "uzatılması seçeneğinin" açık olduğu konusunda Hamas'ı "uyardıklarını" söyledi. 

Levy, gazetecilere yaptığı açıklamada "Herkesi evlerine götürme yolunda bu geceden sonra 50 rehine daha almak istiyoruz" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları durduran ateşkes anlaşmasının şartlarına göre, her fazladan gün için 10 rehinenin serbest bırakılması ve karşılığında bunun 30 Filistinlinin serbest bırakılması koşuluyla, ilk dört günlük süre uzatılabilir. Bu durumda, 50 rehinenin daha serbest bırakılması beş günlük bir uzatma anlamına geliyor.

AFP'ye konuşan bir kaynak grubu, Hamas'ın ateşkesi uzatma konusunda istekli olduğunun sinyallerini vererek arabuluculara ateşkesi "iki ila dört gün" uzatmaya açık olduklarını bildirdiğini söyledi.

Hamas'a yakın kaynak grubu, "Hamas, bu süre içinde 20 ila 40 İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını sağlamanın mümkün olduğuna inanıyor" dedi.

"HAMAS'I BİTİRME KAMPANYASININ..."
İsrail sözcüsü Levy, "Hamas'ı bitirme kampanyasının, rehinelerin serbest bırakılması için verilen aranın sona ermesiyle birlikte derhal yeniden başlayacağını" vurguladı.

Levy sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Hamas'ı rehineleri serbest bırakmayı kabul etmeye zorlayan elbette İsrail'in askeri baskısıdır. Son aylarda çok hırpalandığı için biraz nefes almak için yalvardı ve bu baskı herkesi evine götürene kadar devam edecek"
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