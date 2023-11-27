İşte Arda Turan'ın kaybettiği paranın resmi: Yapay zeka hazırladı

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan olayı gündemde kalmaya devam ediyor. Futbol camiasında büyük yankı uyandıran bu dolandırıcılık vakasının en çok konuşulan ismi Arda Turan oldu.







Turan, Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini açıklamıştı. O tartışma yaratırken, paranın taşınma şeklini anlamak için yapılan bir sanat projesi, 12 metrekarelik bir odada 13 milyon doların nasıl resmedilebileceğini gösterdi.





Yapay zekanın oluşturduğu resim sosyal medyada gündem oldu.







İşte o görsel:







