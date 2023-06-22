Ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan'a 'hayatı tehlikede' raporu

Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 84 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir rapor hazırlandı.

Mehmet Emin Özkan, kalp, tansiyon, zehirli guatr, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma-görme eksikliği ve hafıza kaybı gibi sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. Sık sık hastaneye kaldırılan Özkan, bir süre önce yeniden hastaneye sevk edilerek, sağlık durumuna dair yeni bir rapor hazırlandı.

Özkan, Diyarbakır’da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye, fizik, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrah, nöroloji, psikiyatri, göğüs, kardiyoloji, nevroloji, üroloji ve endokrin bölümlerinde uzman doktorlar tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucunda hazırlanan raporda, Özkan'ın cezaevinde kalamayacağı ve hayati riskinin bulunduğu uyarısı yapıldı.





Nöroloji heyeti, Özkan’ın unutkanlık ve duyma problemi yaşadığına işaret edilerek, "günlük yaşam aktivitelerin bazıları için yönlendirme gerektirecek derecede bozulma görüldüğü" tespiti yaptı. Kardiyoloji heyeti ise, Özkan’ın korner arter, hipertansiyon ve kalp kapak hastalığının bulunduğunu kaydetti.









Özkan'a ilişkin hazırlanan raporun "teşhis" bölümünde ise, tespit edilen hastalıklar şöyle sıralandı: Demans, kronik böbrek hastalığı (evre 3), kroner arter, hipertansiyon, kalp kapak hastalığı, ileri işitme kaybı, bilaretal katarakt, toksit modüler guatr.





‘HAYATI İÇİN KESİN BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR’





Sağlık Kurulu'nun raporunun sonuç kısmında ise, Özkan'ın cezaevinde kalamayacağı ve hayati tehlikesinin olduğu uyarısında bulunuldu. Söz konusu bölümde şunlar belirtildi:





"Hükümlünün hapis cezası infaz edilmesi halinde hayatı için kesin bir tehlike oluşturduğu, hükümlünün hastalığı sürekli tedavi edilmesi gerektirdiği, hükümlünün maruz kaldığı ağır hastalık ya da sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyecek durumda olduğu, hükümlünün ceza infaz ertelemesine gerek duyduğu, yıllık kontrollerin yapılması gerektiği, hükümlünün rahatsızlığının T.C Anayasa’nın 104/2B Maddesinde yazılı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali teşkil ettiği durumu bildirir.”





Rapor sonrası Özkan’ın bir kez daha yeni bir rapor için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.





NE OLMUŞTU?





İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hasta tutuklular listesinde yer alan Özkan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 22 Ekim 1993’te Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın ölümünden sorumlu tutularak, 1996’da Mersin’de gözaltına alındıktan sonra 2 tanığın beyanları doğrultusunda tutuklandı.





Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) “Devletin birliği ve bütünlüğü bozmak” iddiasıyla yargılanan Özkan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 tanık, daha sonra işkence altında ifade verdiklerini dile getirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “adil yargılanma” yönünde ihlal kararı verdi.





AİHM kararı üzerine Özkan'ın hakkında açılan davanın yeniden görülmesine karar verildi. Özkan'ın davası 2014’ten bu yana devam ediyor.





Özkan, cezaevinde kaldığı süreçte birçok hastalığa yakalandı. Ancak hastalıklarına rağmen tahliye edilmiyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 Nisan 2015 tarihinde de Özkan'a dair bir rapor hazırlamış ve vücut fonksiyonunda yüzde 87 kayıp olduğunu belirtmişti. Hastanenin "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen Özkan, ATK'nin “cezaevinde kalabilir” yönünde hazırladığı raporlar nedeniyle tahliye edilmiyor.