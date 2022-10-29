Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Hakan yine pot mu kırdı? /29 Ekim 2022 13:56

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

CNN Türk'te canlı yayınlanan programda SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, sunucu Ahmet Hakan’ın kendisine yönelttiği soruya “Programdan önce böyle bir soru yoktu” yanıtını verdi. Yaptığı gafı fark eden Bayrakçı, durumu kurtarmaya çalıştı.

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, sunucu Ahmet Hakan'ın konukların görüşlerini almak üzere dile getirdiği soru ilginç diyaloglara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olması için sık sık çağrı yaptığını hatırlatan Hakan, "Adaylık üzerinden Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıyor Cumhurbaşkanı, böyle bir stratejisi var. Bu strateji Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendiren bir strateji midir? Yani bunu izleyerek Kılıçdaroğlu'nu aday yapabilir mi, yoksa zayıflatan bir yönü mü var bu işin? Konuklarımız bu konuda ne düşünüyor?" diyerek sözü SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'ya verdi.

Bayrakçı da bunun üzerine Coşkun'u "Güzel soru. Programdan önce yoktu böyle bir soru ama aklına geldi" ifadeleriyle yanıtladı. Coşkun ise buna karşılık, sorunun programdan önce belirlenen konular içinde bulunduğunu söyledi.
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Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

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