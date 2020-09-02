AİHM Aytaç Ünsal’ın başvurusunu reddetti: Yakın bir tehlike yok!

“Adil yargılanma” talebiyle 212 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde ölüm orucunda olan Avukat Aytaç Ünsal için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan tedbir talepli başvuru sonuçlandı. Sonucu duyuran Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), başvurunun reddedildiğini aktardı.





ÇHD: SORUMLU TÜM YARGI MAKAMLARIDIR





ÇHD’nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aytaç Ünsal’ın sağlık durumu nedeniyle AİHM’e yapılan tedbir talepli başvuru sonuçlandı. Mahkeme Ebru’nun yaşamını yitirdiğini bilmesine rağmen Aytaç için yapılan başvuruyu reddetti. Aytaç ile ilgili yaşanabilecek olumsuz bir sonucun sorumluluğu gereğini yerine getirmeyen tüm yargı makamlarındadır. Mahkemeye sunulan hastane ve Tabipler Birliği raporları pandeminin yarattığı ek riskleri ve mahpus koğuşunun negatif etkilerini tanımlamasına rağmen mahkeme ilgili belgelere değinmeksizin, Aytaç ile ilgili yakın bir tehlike olmadığı gerekçesi ile ret kararı verdi. Bununla birlikte mahkeme, devletin Aytaç’ın bağımsız hekim talebini göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizdi. Ebru’nun yaşamını yitirmesinden hemen önce Anayasa Mahkemesi de yakın bir tehlike olmadığını söylemişti. Bu aşamadan sonra Aytaç ile ilgili yaşanabilecek olumsuz bir sonucun sorumluluğu, gereğini yerine getirmeyen tüm yargı makamlarındadır.”