Altın ithalatı dört katına çıkınca dış ticaret açığı fırladı

Ticaret Bakanlığı ağustos ayına ilişkin ihracat ithalat ve dış ticaret verilerini açıkladı.







Verilerde öne çıkanlar şöyle:





Dış ticaret dengesi ağustosta 6.31 milyar dolar açık verdi.

Dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 169.7 arttı.

İthalat ağustosta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 20.64 artışla 18.78 milyar dolar oldu.

İhracat aynı dönemde yüzde 5.74 azalarak 12.46 milyar dolar kaydedildi.

Altın ithalatı ağustosta yüzde 394 artışla 4.08 milyar dolar oldu, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı.

Motorlu kara taşıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 18.02 azalarak 1.25 milyar dolara indi.

Ağustos ayında, motorlu kara taşıtları ihracatında yaşanan bu düşüş aylık bazda ihracat düşüşünün yüzde 36’sını oluşturdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracattaki gerilemede AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüşün etkili olduğunu söyledi.