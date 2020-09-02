AVM’ler kepenk indirmeye başladı









Salgın kontrol altına alınamazken vaka sayılarında meydana gelen tırmanış nedeniyle ikinci dalganın kapıda olduğu belirtiliyor. Uzmanlar ikinci bir dalgayı şirketlerin kaldıramayacağını belirtirken, AVM’ler kepenk kapatmaya başladı bile.





Yurt içi ve yurtdışında 50’nin üzerinde AVM’ye proje, konsept geliştirme, kiralama ve yönetim hizmeti veren KDM Alışveriş Merkezleri Kiralama ve Yönetim Danışmanlık'ın kurucusu Murat İzci, pandemide ikinci dalgaya hiç kimsenin hazır olmadığına belirterek, AVM’ler ve içindeki mağazalarda kapanmaların olduğunu söyledi.





Adana’da bir AVM’nin kapandığını söyleyen İzci, “Üzerimizden bir tsunami geçti, şu anda hasar tespiti yapıyoruz. Yeni planlanan AVM’ler kendilerini pandemiye göre adapte etmek zorundalar, mevcutlar da kiracılarını elde tutmak için çabalayacaklar. Perakendeci yeni AVM’ye girmekte, yeni lokasyon açmakta hiç iştahlı değil. Çok karamsar tablo çiziyorlar, mevcudu muhafaza etmeye çalışıyorlar” dedi.





Bu dönemin çok para kazanma dönemi olmadığını aktaran İzci, “Perakendeci ile AVM yatırımcısının işbirliği yapma dönemi. AVM yatırımcısı sürekli kötü fabrikatör gibi gösteriliyor. Şu anda çoğu AVM’de kira indirimleri sürüyor ve çoğunda ciro bazlı kiralama var” ifadelerini kullandı.





Türkiye’de şu anda 434 AVM bulunuyor. 58 milyar dolar yatırım yapılan bu alanda 520 bin kişi istihdam ediliyor. 65 ilde AVM bulunuyor.