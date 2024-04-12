AKP hazinenin elinde ne var ne yok satyor

AKP'nin Kasım 2002'de iktidara gelmesinden bugüne kamuya ait fabrikalar, tesisler, araziler, oteller, limanlar, enerji üretim ve dağıtım şirketleri bir bir satıldı. Cumhuriyetin kazanımlarının çok büyük bir bölümü son 21 yılda toplam 63 milyar 439 milyon dolar (2 trilyon lira) bedelle kamunun malı olmaktan çıktı, yerli ve yabancı şirketlerin eline geçti.





Hisse satışından 39 milyar dolar (1 trilyon 248 milyar lira), tesis ve işletmelerin tümüyle devrinden 17.2 milyar dolar (550 milyar lira) gelir elde eden iktidar satacak kuruluş kalmayınca gayrimenkul ticaretine başladı.





Devlete ait otel ve sosyal tesisleri 651 milyon dolara elden çıkartıldı.







Arsa, tarla, fabrika arazisi gibi mülklerin satışından 21 yılda yaklaşık 4 milyar 592 milyon dolar (147 milyar lira) elde edildi.





İMAR VE SATIŞ ONAYINI ERDOĞAN VERİYOR





Hemen her gün internet sitesinde bir gayrimenkul ilanı yayınlayan Özelleştirme İdaresi, tarlalardan konut alanlarına, turizm imarlı arsalardan lojman binalarına kadar birçok taşınmazı vitrine koyarken adeta bir emlakçıya dönüştü.









Özelleştirme kapsam ve programına alınan arazilere ilişkin her türlü imar planı/değişikliği yapma/yaptırma yetkisi Özelleştirme idaresi Başkanlığı’na ait, onaylama yetkisi ise Cumhurbaşkanı’nda.





Bu sayede, istenilen rant hareketleri de kolaylıkla yapılabiliyor.