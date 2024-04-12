Samanyolu Haber /Gündem / AKP hazinenin elinde ne var ne yok satyor /12 Nisan 2024 11:01

AKP hazinenin elinde ne var ne yok satyor

Devletin elinde satılacak az sayıda firma, fabrika ve kurum kalınca, iktidar son dönemde arsa satışına ağırlık verdi. Kaynak bulmakta zorlanan iktidar, denize sıfır arsalardan, fabrika arazilerine kadar ne varsa elden çıkartıyor.

SHABER3.COM

AKP'nin Kasım 2002'de iktidara gelmesinden bugüne kamuya ait fabrikalar, tesisler, araziler, oteller, limanlar, enerji üretim ve dağıtım şirketleri bir bir satıldı. Cumhuriyetin kazanımlarının çok büyük bir bölümü son 21 yılda toplam 63 milyar 439 milyon dolar (2 trilyon lira) bedelle kamunun malı olmaktan çıktı, yerli ve yabancı şirketlerin eline geçti.

Hisse satışından 39 milyar dolar (1 trilyon 248 milyar lira), tesis ve işletmelerin tümüyle devrinden 17.2 milyar dolar (550 milyar lira) gelir elde eden iktidar satacak kuruluş kalmayınca gayrimenkul ticaretine başladı.

Devlete ait otel ve sosyal tesisleri 651 milyon dolara elden çıkartıldı.

Arsa, tarla, fabrika arazisi gibi mülklerin satışından 21 yılda yaklaşık 4 milyar 592 milyon dolar (147 milyar lira) elde edildi.

İMAR VE SATIŞ ONAYINI ERDOĞAN VERİYOR

Hemen her gün internet sitesinde bir gayrimenkul ilanı yayınlayan Özelleştirme İdaresi, tarlalardan konut alanlarına, turizm imarlı arsalardan lojman binalarına kadar birçok taşınmazı vitrine koyarken adeta bir emlakçıya dönüştü.


Özelleştirme kapsam ve programına alınan arazilere ilişkin her türlü imar planı/değişikliği yapma/yaptırma yetkisi Özelleştirme idaresi Başkanlığı’na ait, onaylama yetkisi ise Cumhurbaşkanı’nda.

Bu sayede, istenilen rant hareketleri de kolaylıkla yapılabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP hazinenin elinde ne var ne yok satyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:20