Samanyolu Haber /Gündem / AKP, İmamoğlu'nun karşısına koyacağı ismi seçemiyor; İşte konuşulan isimler! /20 Ekim 2023 14:23

AKP, İmamoğlu'nun karşısına koyacağı ismi seçemiyor; İşte konuşulan isimler!

Yerel seçim tartışmaları devam ederken İstanbul yarışı ön plana çıkıyor. Ekrem İmamoğlu hala seçimin favori ismi. AKP'de sandıkta yarışacak isim ise belirsizliğini koruyor.

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Yerel seçim yaklaştıkça partilerin büyükşehir adaylıkları için kulisler de hızlanıyor. En çok konuşulan kentlerden biri de İstanbul….

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçimler hakkında yazdığı yazıda AKP’nin İstanbul araştırmasını kaleme aldı.

“AK Parti’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hız kazandı” diyen Nuray Babacan, “İstanbul’da konuşulan iki isimden [Murat] Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor. Ancak Göksu’nun kulis faaliyetlerini sürdürdüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında” detaylarını paylaştı.

Nurat Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İktidar Partisi’nde yerel seçimler dendiğinde laf İstanbul’dan açılıyor. Tüm analizlerde önce İstanbul var. Son hazırlanan raporlar kendileri açısından pek iç açıcı değil. Ekrem İmamoğlu, AKP’nin potansiyel aday adaylarıyla kıyaslandığında önde görünüyor. AKP tabanı, Fahrettin Koca’yı daha tanınır bulmasına karşın, eski Çevre Bakanı Murat Kurum’u aday olarak görmek istiyor. AKP yönetimi, neredeyse umudunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongreyi kazanmasına bağlamış gibi.

ADAY ADAYLARI SORULDU
AKP’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hız kazandı. İstanbul’da konuşulan iki isimden Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor. Ancak Göksu’nun kulis faaliyetlerini sürdürdüğü kulağımıza gelen bilgiler arasında.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE
AKP’lileri şaşırtan esas sonuç İmamoğlu ile ilgili olan. İstanbulluların henüz İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor. Şu anda İmamoğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 41 çıkıyor. İddiaya göre, AKP’den 4 puan önde. İşin ilginci, İYİ Parti ve HEDEP’liler de İmamoğlu’ndan henüz kopuş yok. Geçen seçimde İmamoğlu’na oy veren bu partilerin seçmeninin büyük bölümü arkasında duruyor. Kopmanın yüzde 2-3 civarında görüldüğü öne sürülüyor."
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