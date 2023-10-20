Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekillerde ibre Kılıçdaroğlu'ndan yana: 94 milletvekili aday gösterdi! /20 Ekim 2023 14:27

CHP'li vekillerde ibre Kılıçdaroğlu'ndan yana: 94 milletvekili aday gösterdi!

CHP’de gözler büyük kurultaya çevrildi. Genel başkan adaylığı için ilk imzalar grupta toplandı. 130 vekilin büyük bölümü ‘son dönem’ diyerek Kılıçdaroğlu için imza verdi.

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CHP'de 81 il ve 900'ü aşkın ilçede yapılan il ve ilçe kongreleri sona erdi. 4-5 Kasım'daki kurultay öncesi tamamlanan kongrelerde 51 il başkanı ile 413 ilçe başkanı değişti. 30 il başkanı ile 560 ilçe başkanı ise seçimleri yeniden kazandı. Kongre takvimi çerçevesinde il ve ilçe başkan ve yönetimlerinin yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlendi. CHP'deki 130 milletvekilinden 94'ü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan adayı olması için imza verdi.

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'de, 38. Olağan Kurultay 4-5 Kasım'da, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Kurultayda, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Seçimlerin, “blok liste” ve kadın üyeler için pozitif ayrımcılık amacıyla ‘fermuar'' yöntemiyle yapılması düşünülüyor. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yarışması bekleniyor. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için 1370 delegeden yüzde 5'inin imzası gerekiyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılacak.
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