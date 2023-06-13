Samanyolu Haber /Gündem / AKP kurucusundan muhalefete 17/25 dersi: Ona eğil buna eğil olmaz /13 Haziran 2023 21:15

AKP kurucusundan muhalefete 17/25 dersi: Ona eğil buna eğil olmaz

Muhalefetin ayakkabı kutularından çıkan milyon dolarlar üzerinden siyaset yaptığını fakat bunları bulan polisleri yalnız bıraktığını belirten Kemal Albayrak, "Bunu bulan adamlar 8 senedir içeride. Hangisini ziyaret etmişler de dinlemişler bunu. Adalet herkese lazım" diye konuştu.

SHABER3.COM

BOLDMEDYA'nın haberine göre Halk Tv ekranlarına çıkan AKP kurucularından Kemal Albayrak muhalefeti, 17/25 Aralık Yolsuzluk soruşturmalarına yaklaşımı üzerinden eleştirdi.

Muhalefetin mazlumları koruması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, ayakkabı kutularından çıkan milyon dolara atıfta bulunarak, “Bunu bulan adamlar 8 senedir içeride. Hangisini ziyaret etmişler de dinlemişler bunu. Adalet herkese lazım” diye konuştu.

Siyasetçilerin sanatçılardan korktuğunu belirten Albayrak, “Hakan Şükür bir televizyona çıktı diye yer yerinden oynadı. Ben Hakan Şükür’ün hangi suçu işlediğini de bilmiyorum. Bir algı var, bir düşman var. Bir düşman yarattın mı işin bitiyor. Hukuk devletlerinde bu olmaz. Eğer bedel ödeyeceksen böyle. Ona eğil buna eğil ile siyaset olmuyor” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kurucusundan muhalefete 17/25 dersi: Ona eğil buna... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:23