AKP kurucusundan muhalefete 17/25 dersi: Ona eğil buna eğil olmaz

'nın haberine göre Halk Tv ekranlarına çıkan AKP kurucularından Kemal Albayrak muhalefeti, 17/25 Aralık Yolsuzluk soruşturmalarına yaklaşımı üzerinden eleştirdi.Muhalefetin mazlumları koruması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, ayakkabı kutularından çıkan milyon dolara atıfta bulunarak, “Bunu bulan adamlar 8 senedir içeride. Hangisini ziyaret etmişler de dinlemişler bunu. Adalet herkese lazım” diye konuştu.Siyasetçilerin sanatçılardan korktuğunu belirten Albayrak, “Hakan Şükür bir televizyona çıktı diye yer yerinden oynadı. Ben Hakan Şükür’ün hangi suçu işlediğini de bilmiyorum. Bir algı var, bir düşman var. Bir düşman yarattın mı işin bitiyor. Hukuk devletlerinde bu olmaz. Eğer bedel ödeyeceksen böyle. Ona eğil buna eğil ile siyaset olmuyor” dedi.