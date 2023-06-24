AKP’li belediyeler konserlerden sonra tiyatro yasağına da başladı

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre AKP'li belediyelerin Melike Şahin, Mabel Matiz, Hüseyin Turan konser yasaklarına Aydın'ın Nazilli ilçe belediyesi de tiyatro yasağıyla katıldı. Yunus Günçe'nin 13 Temmuz'da Nazilli Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda sahneleneceği duyurulan “Karı koca işleri – bir aşıklar atışması” tiyatro oyununu iptal etti.



EBABİL HAREKATI İPTALİ İSTEDİ



CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in seçim öncesi Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen'e ait olmakla suçladığı sosyal medya hesabı Ebabil Harekâtı'nın tiyatro afişiyle birlikte paylaştığı “Ak Partili Nazilli Belediye Başkanı sayın @KursatEOzcan, seçimden önce Cumhur ittifakı seçmenine ağır hakaretler eden bu adamın oyunu ile ilgili gereken hassasiyeti göstereceğinizi umut ediyoruz” çağrısından kısa bir süre sonra Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tiyatro oyununu yasakladığını duyurdu. Ayrıca sosyal medya hesabından, harekatın whatsapp hesabına “İptal ettik” diye bilgi verdi.



“TEPKİSİZ KALAMAZDIK”



Seçimler öncesi İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Belediye Başkanı Özcan, tiyatro gösterisinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

“Seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalamazdık. Bu nedenle Yunus Günçe'nin ‘Bir Aşıklar Atışması’ adlı gösterisini salonumuzda yapılmasına izin verilmemiştir. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Saygılarımla.” Bu paylaşımdan sonra Ebabil Harekatı hesabından “Teşekkürler sayın başkan” paylaşımı yapıldı.



“SİPARİŞ İLE İPTAL”



Yasak kararına tepki gösteren Yunus Günçe de Ebabil Harekatı'nın paylaşımının görseliyle birlikte tepkisini, “Aydın Nazilli oyunumuz belediye başkanı SİPARİŞLE iptal ettiği için gerçekleşemeyecek. Kamuoyuna saygı ve sevgilerimizle duyurur. Kendisine bu modern, özgürlükçü, demokratik, yenilikçi, vizyoner ve yüksek ahlaklı siyasi kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleriyle paylaştı.