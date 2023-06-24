Samanyolu Haber /Gündem / Trafik polislerinin uyardığı Eda 3 dakika sonra kazada öldü /24 Haziran 2023 22:30

Trafik polislerinin uyardığı Eda 3 dakika sonra kazada öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerinin uyardığı Eda Toru (20), 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

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Sözcü'de yer alan habere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Altınordu’daki Atatürk Bulvarında meydana geldi. Samsun yönüne giden Eda Toru’nun kontrolünü kaybettiği 27 AIY 790 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı.

Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Torunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Torunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.
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