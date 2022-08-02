AKP Lice teşkilatında istifa depremi

AKP Diyarbakır Lice İlçe Teşkilatı yöneticileri, İlçe Başkanı Abdulhaluk Tuncay’ı eleştirerek, partiden istifa ettiklerini duyurdu.







Seçim İşleri Başkanı İbrahim Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Garip Babür, Sosyal Politikalar Başkanı Mahfuz Ayık, Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Şitilay, Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Buğar, Ekonomi Birim ve Engelli Birim Başkanı Kütbi Gözen’in imzasının yer aldığı istifa dilekçesi, partinin İl Başkanlığı’na sunuldu.





AKP’lilerin 29 Temmuz tarihli istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:





“AK Parti Lice İlçe Başkanı Abdulhaluk Tuncay göreve geldiğinden bu yana bir gün seçim çalışması yapmamıştır. Evleri Diyarbakır’dadır. Haftada bir gün gelip resim çekip Lice Belediyesi, hastane, Milli Eğitim Müdürlüğü, DİSKİ Müdürlüğü, kurumlara uğrayıp gidiyor. AK Parti kimliğini çıkar ve menfaat temin etmek için kullanıyor. İlçeye bağlı Oyuklu ve Üçdamlar mahallelerinde ikamet eden parti üyelerimiz bu yüzden başka partilere geçtiler. Üyelerimiz sürekli istifa ediyor.”



