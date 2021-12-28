Samanyolu Haber /Gündem / AKP Milletvekili AKP'li trol gazetecilerden şikayetçi /28 Aralık 2021 11:18

AKP Milletvekili AKP'li trol gazetecilerden şikayetçi

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, "TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" açıklamasını yaptı.

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AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, çeşitli ana akım televizyon kanallarında yer bulan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babuşçu, "Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" ifadelerini kullandı.
Babuşçu, "Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" diye ekledi.
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