Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li adaydan Erdoğan'ı zora düşürecek çıkış: 'Devlet sürekli Öcalan ile görüşüyor' /04 Mayıs 2023 19:34

AKP'li adaydan Erdoğan'ı zora düşürecek çıkış: 'Devlet sürekli Öcalan ile görüşüyor'

İktidarın, İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’a heyet gönderdiği iddiası gündemdeki yerini korurken; AKP milletvekili adayı Galip Ensarioğlu'nun sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düştü.

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AKP Milletvekili adayı Galip Ensarioğlu'nun "Devlet sürekli Öcalan ile görüşüyor" ifadelerini kullandığı videosu sosyal medyada gündem oldu.

"DEVLET ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜYOR"
"Devlet sürekli Öcalan ile görüşüyor" diyen Ensarioğlu, "Öcalan, Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne katkı sağlamak istiyorsa ve devlet de buna inanıyorsa, devlet bu görüşmeleri sürdürür" ifadelerini kullandı. 

"ÖCALAN'IN ROLÜNÜ BOŞA ÇIKARAN HDP"
Ensarioğlu açıklamalarının devamında ise "Öcalan’ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan’ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil’dir, bizatihi HDP’nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan’ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir" sözlerini sarf etti.
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