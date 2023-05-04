Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan şok provokasyon: 'Şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlar' /04 Mayıs 2023 17:54

Erdoğan'dan şok provokasyon: 'Şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlar'

Ordu'daki mitinginde de ayrıştırıcı ve provokatif açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar" dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

PROVOKATİF AÇIKLAMALAR!
Erdoğan, Van mitinginde zafer işareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.CÖte yandan Millet İttifakı'na yönelik tahrik edici açıklamalarına devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletten alıyoruz. İki koyun verseler yolunu veremez Ordu'dan oy alamaz. 

Kandil'e dönüp tüm PKK'lıları çıkartacağız diyor. Bu Selo kim? Bu Selo Diyarbakır'daki 51 vatandaşımızı öldüren. Bay bay Kemel Meclis'te HDP ile neler görüştün söylesene. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları geri döndüreceklermiş. Ülkemizin Güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Suriye'deki askerlerimizi çekip orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız diyorlar. HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar...

Bay bay Kemal'den almışlar sözü. Şimdiden silahlarını doldurmaya molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan şok provokasyon: 'Şimdiden silahlarını... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:04