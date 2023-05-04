Erdoğan'dan şok provokasyon: 'Şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.







PROVOKATİF AÇIKLAMALAR!



Erdoğan, Van mitinginde zafer işareti yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı.CÖte yandan Millet İttifakı'na yönelik tahrik edici açıklamalarına devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:





"Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan sonra milletten alıyoruz. İki koyun verseler yolunu veremez Ordu'dan oy alamaz.





Kandil'e dönüp tüm PKK'lıları çıkartacağız diyor. Bu Selo kim? Bu Selo Diyarbakır'daki 51 vatandaşımızı öldüren. Bay bay Kemel Meclis'te HDP ile neler görüştün söylesene. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları geri döndüreceklermiş. Ülkemizin Güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Suriye'deki askerlerimizi çekip orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız diyorlar. HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar...





Bay bay Kemal'den almışlar sözü. Şimdiden silahlarını doldurmaya molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan CHP'ye gönül verenler de utanıyor."







