Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekili adayı "Yetki verin, bir 5 sene de ben sizi dolandırayım" diyerek oy istedi /04 Mayıs 2023 17:12

Milletvekili adayı "Yetki verin, bir 5 sene de ben sizi dolandırayım" diyerek oy istedi

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş “Vatandaşlarımız bize yetki versinler, bir 5 senede ben sizi dolandırayım” diyerek oy istedi.

SHABER3.COM

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde son viraja girerken, Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş düzenlediği mitingte vatandaştan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018’de kullandığı “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözlerine göndermede bulunarak destek istedi.

‘O TELEFON ELLERİNDE TİTREYECEK, TİTREYECEK’
Tele1'in haberine göre aynı zamanda mahalle muhtarı olan Güneş, davullu, klarnetli mitingte şöyle konuştu:

“Elazığ halkı bize yetki versin gerisini Ankara düşünsün. Elazığ’da neyin ne olacağını ancak ben bilirim. Size söz veriyorum; alt tabakadan geldiğim için, sizlerle iç içe olduğum en iyi hizmeti vereceğiz. Telefonlarımız herkese açık olacak. Meclis’te birebir görüşeceğiz. Alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz, ilgileneceğiz… Sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Elazığ sahipsiz değildir, yeter ki bize yetki verin. Yaptıklarımızı önceki dönem milletvekilleri de, valiler de, kamu kurum müdürleri de biliyor. Eğer seçilirsem vay ki o kamu kurum müdürlerinin haline. O telefon ellerinde titreyecek, titreyecek…

‘YETKİ VERSİNLER, BİR 5 SENEDE BEN SİZİ DOLANDIRAYIM’
“Ankara, Cumhurbaşkanı, reis, bakanlar beni tanıyor” diyen Güneş, şöyle devam etti: “En azından Ankara’daki dördüncü, beşinci adamım. Çünkü reisin yanında benim sözüm vardır. Yahu bir 5 senede beni deneyin. Vatandaşlarımız bize yetki versinler. Bir 5 senede ben sizi dolandırayım. Bir 5 senede ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz? Sorunlarınızı devamlı dile getireceğim. Elazığ’a mutlaka bir proje getireceğim. Cumhurbaşkanımızla işbirliği yapan, hükümetle kora kor mücadele eden milletvekili istemiyor muydunuz? Aha gelmişim oy verin, oy verin!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milletvekili adayı "Yetki verin, bir 5 sene de ben sizi... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:22:40