Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde son viraja girerken, Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş düzenlediği mitingte vatandaştan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018’de kullandığı “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözlerine göndermede bulunarak destek istedi.







‘O TELEFON ELLERİNDE TİTREYECEK, TİTREYECEK’

Tele1'in haberine göre aynı zamanda mahalle muhtarı olan Güneş, davullu, klarnetli mitingte şöyle konuştu:





“Elazığ halkı bize yetki versin gerisini Ankara düşünsün. Elazığ’da neyin ne olacağını ancak ben bilirim. Size söz veriyorum; alt tabakadan geldiğim için, sizlerle iç içe olduğum en iyi hizmeti vereceğiz. Telefonlarımız herkese açık olacak. Meclis’te birebir görüşeceğiz. Alt tabakadaki insanlarla ilgileneceğiz, ilgileneceğiz… Sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Elazığ sahipsiz değildir, yeter ki bize yetki verin. Yaptıklarımızı önceki dönem milletvekilleri de, valiler de, kamu kurum müdürleri de biliyor. Eğer seçilirsem vay ki o kamu kurum müdürlerinin haline. O telefon ellerinde titreyecek, titreyecek…





‘YETKİ VERSİNLER, BİR 5 SENEDE BEN SİZİ DOLANDIRAYIM’

“Ankara, Cumhurbaşkanı, reis, bakanlar beni tanıyor” diyen Güneş, şöyle devam etti: “En azından Ankara’daki dördüncü, beşinci adamım. Çünkü reisin yanında benim sözüm vardır. Yahu bir 5 senede beni deneyin. Vatandaşlarımız bize yetki versinler. Bir 5 senede ben sizi dolandırayım. Bir 5 senede ben telefonlarımı kapatayım. Bize layık görmüyor musunuz? Sorunlarınızı devamlı dile getireceğim. Elazığ’a mutlaka bir proje getireceğim. Cumhurbaşkanımızla işbirliği yapan, hükümetle kora kor mücadele eden milletvekili istemiyor muydunuz? Aha gelmişim oy verin, oy verin!”