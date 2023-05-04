Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li aday 'şiddet' istedi: 'Allah, Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimiz artırsın' /04 Mayıs 2023 16:24

AKP'li aday 'şiddet' istedi: 'Allah, Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimiz artırsın'

Türkiye’de kritik seçime günler kala şiddet çağrıları dört bir yandan gelmeye devam ediyor. AKP'den milletvekili adayı Yakup Kütük kutuplaştırıcı ve şiddet yanlısı çağrıda bulundu.

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Türkiye tarihi bir seçim sürecine doğru gün sayıyor. Yurttaşların yaşam koşullarındaki yıkımı giderek büyüyor, manipülasyon artıyor, mafya düzeni ve şiddet kültürü dört bir yandan halkı sarıyor. İktidar cephesinin kutuplaştırıcı söylemleri de bununla birlikte artıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre buna en çarpıcı örnek de AKP'den milletvekili adayı olan Yakup Kütük'ten geldi.

"ŞİDDETİMİZİ ARTIRSIN"
"Bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın" diyen AKP Isparta 3. sıra Milletvekili Adayı Yakup Kütük şu ifadeleri kullandı:

Kendi aralarında muhabbetli ve merhametli ama kafirlere karşı alabildiğine şiddetli. Bu kritik dönemde, bu 14 Mayıs günü özel bir dönemde bu vesileyle Allah kendi aramızdaki muhabbetimizi ve kardeşliğimizi artırsın. Bir de bizi kafirlere karşı, bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara da şiddetimizi artırsın. Bu gücümüz, bu kuvvetimiz kendimize karşı değil onlara karşı olsun inşallah."
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