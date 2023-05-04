Samanyolu Haber /Gündem / HÜDA-PAR Trabzon'u yine gerdi! /04 Mayıs 2023 16:14

HÜDA-PAR Trabzon'u yine gerdi!

Trabzon'da açtıkları standı tepkiler sonrası kaldırmak zorunda kalan HÜDA PAR, aynı caddede bugün bir kez daha stant açınca HÜDA PAR'lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik çıktı.

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Trabzon'da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi HÜDA PAR'ın dün kent merkezine kurduğu ve tepki sebebiyle kaldırılan standı bugün yeniden açıldı. Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standını yeniden kurdu.

Haber61'in haberine göre, olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı.

Kalabalık sık sık "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Gaffar Okan'ın katilleri" sloganları attı ve İstiklal Marşı okudu. Stant kaldırılmazken, kalabalık bekleyişini sürdürüyor.

AKP, 14 Mayıs seçimlerine giderken ortaklık kurduğu HÜDA-PAR’dan dört ismi kendi listelerinden milletvekili adayı göstermişti.
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