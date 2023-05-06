Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekil adayından büyük ayıp: Sağlıkçıları hazır kıta, tek sıraya dizdi /06 Mayıs 2023 12:39

AKP'li vekil adayından büyük ayıp: Sağlıkçıları hazır kıta, tek sıraya dizdi

Kamu kurumlarını seçim panosuna çeviren AKP‘nin Tokat Milletvekili adayı Cüneyt Aldemir’in hastane koridorları ve hasta odalarını siyaset meydanına çevirdiği ziyaret sırasında, sağlık personeli de hazır kıta bekletildi.

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Tokat AKP İl Başkanı görevinden ayrılarak partisinden milletvekili adayı olan ve 3. sıraya yerleştirilen Cüneyt Aldemir, 28 Nisan günü seçim çalışmaları kapsamında Tokat Devlet Hastanesi’ne gitti.

Aldemir bu anları, “Devletimizin imkanlarıyla hemşehrilerimize şifa eli olan bütün sağlık personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diyerek sosyal medyada paylaştı.

HASTALARI BIRAKAN DOKTORLAR EL PENÇE DİVAN DURDU
AKP’li Milletvekili adayının hastane ziyareti sırasında, devlet hastanesinin yönetimi ile çok sayıda personel ile de hastane binası içinde mesai saatinde bir araya geldiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan fotoğrafta Aldemir, konuşma yaparken sağlık personellerinin de karşısında hazır kıta durdukları görünüyor.

Çok sayıda vatandaş, “Milletvekili olursa vay personelin haline” diyerek tepki gösterdi.

2021’DE DE YAPMIŞTI
Öte yandan Cüneyt Aldemir il başkanı olduğu 2021 yılı Mayıs ayında da aynı hastanenin Acil Servisine gitmiş, sağlık çalışanları AKP İl Başkanını tek sıra hazır kıta dışarıda beklemişti.

 
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