Ekonomist Yeşilada: AKP kazanırsa Türkiye iflas edecek

Ekonomist Atilla Yeşilada, seçim önceki hükümetin vaatlerini değerlendirerek ekonomik öngörülerini paylaştı. Sadece enflasyonunun değil cari açığın da arttığını belirten Yeşilada, "Türkiye de iflas eden ülkeler kervanına katılacak. Bütün bunlar eğer Sayın Erdoğan ve Nebati başımızda kalırsa bu kış başımıza gelecekler" dedi.







'TÜİK HİLE YAPIYOR'

Sözcü'ye konuşan Yeşilada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını şöyle değerlendirdi: “Türkiye'de döviz kuruyla enflasyon arasında bağlantı var, döviz kurunu baskılayınca enflasyon da yavaşlıyor. Bence en önemli sebebi; TÜİK hile yapıyor, bu kadar basit. Hile yaptığı da çok belli, bütün kadro değiştiriliyor, ikincisi artık teknik detaylarını veremiyor enflasyonun, çünkü verse başkaları sağlama yapacak, kontrol edecek o verileri ve doğru olmadığı görülecek.”





Yaz aylarında enflasyonun patlayacağı öngörüsünde bulunan Yeşilada şunları söyledi: "Biz enflasyonun nabzını 'çekirdek enflasyon' diye bir alt göstergeyle ölçeriz, bunu da TÜİK yayınlıyor, oralarda hızlanma var. İkincisi, dünyanın her yerinde mal fiyatları çok çabuk düşer, çünkü sanayi üretimi verimlidir ama hizmet fiyatları düşmez, çünkü insan faktörü var, hizmet fiyatları düşmüyor Türkiye'de. Üçüncüsü, enflasyonun bir talep boyutu var, yani insanlar daha fazla mal ve hizmet talep ederse enflasyon yükselir. Yaz aylarına baktığımızda; herkese zam yapılmış, 3 milyon insana emekli ikramiyesi ödenmiş, enflasyon patlayacak yine. Şu andaki hilelerle birlikte yeni hileler yapmazlarsa, eğer bu iktidar başta kalırsa sonbahar-kışa doğru resmen 60'a gidiyoruz, hakikisi 80'i aşar.”







'BEN ŞU AN MALİYE BAKANI OLSAM BÜTÜN VÜCUDUM KAŞINIR, TİTRERİM'

TÜİK gibi Merkez Bankası’nın da dezenformasyonla ülkeyi aldattığını söyleyen Yeşilada, şunları kaydetti: “Merkez Bankası'nın her hafta yayınladığı döviz rezervi rakamlarında -biz ekonomistler kendi aramızda tartışıyoruz, kafamızı kaşıyoruz- hiç kimsenin anlayamadığı oynamalar var, bir yerlerden para geliyor dışardan. Kimden geliyor, hangi yolla geliyor, hangi anlaşmayla geliyor? Yani, resmi bir kanaldan geliyor, net hata noksan ya da bavulla gelen para değil, bir devlet Merkez Bankası hesabına para yatırıyor.”





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için 'kendisi tamamen hayatın kaygılarından sıyrılmış, ermiş bir adam' yorumunda bulunan Yeşilada, şu eleştirileri yaptı: "Ben geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve Sayın Meral Akşener'den de görüşme rica ettim, ricam; Sayın Nebati Maliye Bakanı olarak görevde tutulsun, çünkü Türkiye'de mizah yoluyla halkı rahatlatmak konusunda onun üstüne başka bir isim yok. Ben Bakan Nebati'nin kafasına gelmek için Türk Ceza Kanunu 301'inci maddede sayılan 11 tane filan yasaklı madde alıyorum, gıpta ediyorum kendisine çünkü kendisi tamamen hayatın kaygılarından sıyrılmış, ermiş bir adam. Ben şu anda Maliye Bakanı olsam ürtiker dökerim, bütün vücudum kaşınır, titrerim. O, o kadar rahat ki öyle dolaşıyor.”





'BÖYLE DEVAM EDERSE KİMSENİN MAAŞI MAL VE HİZMET SATIN ALMAYA YETMEYECEK'

Yeşilada, Nebati’nin, “Oyuna gelmeyin, seçim sonrasında döviz piyasasında bir ralli olmayacak, ikili fiyat mekanizması bitecek, enflasyonu ‘büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz” sözlerini de şöyle yorumladı: “Valla, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir tarihte ‘büyümeden ödün vermeden’ enflasyon düşürülemedi, dolayısıyla kendisine başarılar diliyorum. Türkiye'de büyüme çok hızlı, çünkü seçim kazanmak için ekonomiyi büyütmek zorundalar, bunun için de akla gelen her yöntem deneniyor; bedava krediler, inşaat sektörünü pompalamaya kadar. Bunun sonucu olarak yalnız enflasyon değil cari açık da artıyor. Böyle devam ederse; birincisi, enflasyon yüzünden kimsenin maaş ve ücreti mal ve hizmet satın almaya yetmeyecek. İkincisi, dış açığı finanse edemeyeceğiz ve Türkiye de iflas eden ülkeler kervanına katılacak. Bütün bunlar eğer Sayın Erdoğan ve Nebati başımızda kalırsa bu kış başımıza gelecekler.”





'AKP SEÇMENİNİ VE MÜTEAHHİTLERİNİ BESLEYECEK PARA YOK ARTIK'

Yeşilada, muhalefetin iktidara geldiği senaryo için de şu öngörülerini ifade etti: “Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın iktidara geldiği bir senaryoda biz ve konuştuğumuz yabancı yatırımcılar, bir yıl içinde Türkiye'ye 50 milyar dolar civarında finansal yatırım gelmesini makul bir rakam olarak karşılıyoruz. Bunun üstüne ekonomide istikrar sağlanır, akıllı uslu, yabancıların dilinden anlayan bir ekonomi yönetimi ve biraz da yerlideki siyasallaştırmayı azaltırsanız Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan doğrudan sermaye gelir. Yani burada fabrika kurmaya başlarlar, tedarik zincirlerini bu tarafa taşırlar. Bunlar çok çabuk olacak şeyler değil ama senede 5-10 milyar dolar gelse bile bunlar Türkiye'nin ‘cari açık üretmeden, enflasyon üretmeden büyümesini’ hızlandırır.”





Yeşilada vatandaşları, “cebimize giren paralar, seçim sonrası yine bizden çıkacak” diyerek uyardı; “Çünkü dediğim gibi; bütün AKP seçmenini ve müteahhitlerini besleyecek kadar para Türkiye'de yok artık. Yine eski sisteme dönecek, AKP seçmeninin yüzde 90'ından vergi toplanacak, geri kalan yüzde 10'un cebine konacak” dedi.