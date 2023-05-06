Soylu: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir

Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda seçim toplantısına katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, yeşil pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara dair açıklamada bulundu. Soylu, yeşil pasaportta dünyanın tahsis ettiği bir miktar olduğunu belirterek, bu miktarın aşıldığını söyledi.







Soylu şöyle konuştu:

"Yeşil pasaport Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında, diplomatik ziyaretlerde, kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir, bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz, bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir" diye konuştu.

