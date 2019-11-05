AKP'li vekiller Erdoğan'ı dinlemedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li milletvekillerinin Meclis çalışmalarına düşük katılımına tepki göstererek ‘Arkadaşlarımızın sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım’ demişti. Genel kurulda çekilen fotoğraf Erdoğan’ın uyarısını kimsenin dikkate almadığını gösterdi.



sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde biz Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak görüntü vermezsek bize yazıklar olsun. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlarımızın sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" demişti.





Ancak Erdoğan’ın vekilleri Meclis’e getirmek için verdiği bu talimat da işe yaramadı.





Meclis Genel Kurulu, bugün de bomboş kaldı.





AKP grubundan sadece bir avuç vekil Meclis Genel Kurulu’ndaki çalışmaya katılırken, diğer partilerde de durum farklı değil.





Başkanlık sistemine geçiş sonrası işlevini tamamen yitiren Meclis, milletvekilleri için artık sadece “iyi bir maaş” kapısı ve belediye başkanlığına geçiş için basamak olarak görülüyor.