Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin İstanbul ve Ankara aday tercihi belli oldu /15 Eylül 2023 09:01

AKP'nin İstanbul ve Ankara aday tercihi belli oldu

AKP'nin, Mart 2024’teki yerel seçimlerde, İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı için “popüler” isimler yerine, ilçe belediye başkanları arasından aday göstermeyi planladığı belirtiliyor.

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AKP kurmayları, 2024 seçimleri için “yerel” isimlerin “kentlerdeki bölgesel dengelere dikkat edilerek” tercih edileceğini belirtiyor.

Milliyet'in haberine göre, parti içinde yapılan çalışmalarda 2019 seçimlerinde özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının neden kaybedildiği analizi öne çıkarken, büyükşehirlerde ilçe belediyesi deneyimi olan başkanların daha çok seçim kazandığı tespiti yapıldı.


İstanbul ve Ankara için “popüler” isimler yerine, polemikten uzak, vatandaş tarafından sevilen ve teşkilâtla arası iyi olan ilçe belediye başkanlarının aday gösterilmesi tercihi öne çıktı. 

Aday belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar ulusal düzeyde çok tanınmayan isimlerin vatandaşta daha çok “değişim” algısı yarattığına işaret eden AKP kurmayları, bu bağlamda 2024 seçimleri için “yerel” isimlerin “kentlerdeki bölgesel dengelere dikkat edilerek” tercih edileceğini belirtiyor.

Doğru aday tercihinin yerel seçimlerin ana dinamiği olduğunu ifade eden kurmaylar, bulunduğu kentte karşılığı bulunmayan isimlerin başka partilere kayma tehlikesi olduğunu ifade ediyor. 
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