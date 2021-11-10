Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den AB büyükelçileriyle dikkat çeken görüşme /10 Kasım 2021 16:21

Akşener'den AB büyükelçileriyle dikkat çeken görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB büyükelçileriyle görüştü.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen program, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Avrupa Birliği Delegasyonu’nun Resmi Twitter Hesabı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda Meral Akşener ile görüştü. Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


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