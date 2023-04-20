Samanyolu Haber /Gündem / 'Aleviyim' videosu rekora koştu /20 Nisan 2023 14:00

'Aleviyim' videosu rekora koştu

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlığıyla yayınladığı ve genç seçmenlere seslendiği video, Twitter'da 45 milyondan fazla görüntülendi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından yayınladığı 'Alevi' başlıklı video, Twitter'da 45 milyondan fazla görüntülendi.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı 3 dakikalık videoda, "Ben Aleviyim. Hak Muhammed, Ali inancı ile yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Harama el uzatmam" sözleri ile genç seçmene sesleniyor ve kimliklerin değil, başarının, hayallerin konuşulması gerektiğini ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu, video mesajında genç seçmene özetle şöyle sesleniyor:

"Kimliğimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir.

Kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları konuşmayacağız, ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferinde benimle olacak mısın?

Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, ahlaklı olan, dürüst olan olur” diyecek misin? Gelin gençler bu eşiği hep birlikte aşalım."

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