Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gönderecek /20 Nisan 2023 13:40

Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gönderecek

Danimarka ve Hollanda, 14 adet Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna'ya bağışlama kararı aldı.

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Danimarka Savunma Bakanlığı, "Hollanda ve Danimarka bugün Ukrayna için 14 Leopard 2A4 tankını ortak olarak satın alma, yenileme ve bağışlama niyetimizi açıklıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, "Ukraynalıların tek başına savaşmasına izin vermememiz, barışçıl ve güvenli bir Avrupa umudu için kesinlikle çok önemlidir” dedi.

TESLİMAT 2024 YILINDA
Öte yandan Leopard 2 tanklarının teslimatının 2024 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşeceği bildiriliyor.

ALMANYA DA GÖNDERMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2 tankı gönderdiğini açıklamıştı.

LEOPARD 2 TANKLARI
120 milimetrelik top mermisi kullanan, çok katmanlı kompozit zırhlı Leopard 2'ler NATO ülkeleri tarafından üretilen en iyi tanklardan biri kabul ediliyor.
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