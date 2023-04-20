Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gönderecek

Danimarka Savunma Bakanlığı, "Hollanda ve Danimarka bugün Ukrayna için 14 Leopard 2A4 tankını ortak olarak satın alma, yenileme ve bağışlama niyetimizi açıklıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.







Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, "Ukraynalıların tek başına savaşmasına izin vermememiz, barışçıl ve güvenli bir Avrupa umudu için kesinlikle çok önemlidir” dedi.





TESLİMAT 2024 YILINDA

Öte yandan Leopard 2 tanklarının teslimatının 2024 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşeceği bildiriliyor.





ALMANYA DA GÖNDERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 18 adet Leopard 2 tankı gönderdiğini açıklamıştı.





LEOPARD 2 TANKLARI

120 milimetrelik top mermisi kullanan, çok katmanlı kompozit zırhlı Leopard 2'ler NATO ülkeleri tarafından üretilen en iyi tanklardan biri kabul ediliyor.