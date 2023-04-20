Yandaş yazardan provokatif Kılıçdaroğlu çağrısı: Bu adamı durdurun

Hemen her yazı ve sosyal medya paylaşımında din ve mezhepsel kimliklere vurgu yaparak provokatif çağrılarda bulunmasıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, bu kez de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' ve 'Alevi' başlıklı videolarını hedef aldı.







Karagül, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "Türk-Kürt" ve "Sünni-Alevi" olarak iç savaş çağrısı yaptığını öne sürmekten çekinmedi. Karagül, "Bu adamı durdurun. Artık bu işin seçimle, siyasetle alakası yok" diye yazdı.







