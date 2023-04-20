Liverpool’da Renkli İftar









Türkiye’de gerçekleşen deprem faciasında hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan geceye, depremzedelere yardıma giden Ukisar arama kurtarma ekibi de katıldı.





Diyalog derneği Kuzey İngiltere koordinatörü Kamil Kemancı yaptığı açılış konuşmasında Ramazan ayının, toplulukları bir araya getirmedeki etkin rolüne dikkat çekerek birlikteliğin daha güçlü bir topluluk için gerekliliğine ve önemine vurgu yaptı.





Kemancı konuşmasının devamında etkinliğin amacının, farklı geçmişlerden insanları bir araya getirmek ve tüm inançlara sahip ve inançsız bireyler ile Liverpool ve çevresindeki bölgelerden çeşitli topluluklar arasında sosyal ve kültürler arası anlayışı teşvik etmek olduğunu belirtti.





Konuklara Diyalog derneğinin ülke geneli faaliyetlerini anlatan bir video izlettirildi.





Sunumun ardından Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram , Diyalog derneğinin yaptığı nitelikli organizasyonların, farklı kültürden olan insanları bir araya getirmesinin paha biçilemez önemi olduğunu söyledi.





Belediye olarak topluluğu bütünleştirici bu tip faaliyetleri desteklemenin öncelikleri olduğunu belirten Rotheram, diyaloğun farklı kültür ve geçmişi olan topluluklar için zaruret olduğunu, bu ve benzeri gönüllü hareketlerin çoğalması gerektiğini dile getirdi.





Gecede Ramazan ve orucu anlatan video gösteriminde Ramazan ayının içeriği ve orucun nasıl tutulduğundan faydalarına kadar bir çok bilgi paylaşıldı.





Liverpool Şehir bölgesi itfaiye Şefi Phil Garrigan, Kurum olarak yaptıkları hizmetlerden ve Birleşik Krallık Uluslararası Arama ve Kurtarma ekibinin bir parçası olarak Türkiye’deki depremde üstlendikleri görevleri anlattı.





Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 kişilik Ukisar ekibi de gecenin onur konuklarıydı.





Diyalog derneğinin hazırladığı ödüller törenle Belediye başkanı Steve Rotheram tarafından ekip üyelerine takdim edildi.





Toplum Polisi Emniyet Amiri Şef Zoe Thornton da yaptığı konuşmada, toplumu bütünleştirici, bir arada yaşama kültürüne katkıda bulunan, benzerliklere olduğu gibi farklılıklara da saygı gösteren

medeni toplumun inşasında Diyalog derneğinin önemli bir yeri olduğunu ve emniyet birimleri olarak bugüne kadar derneği destekledikleri gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.





Hizmet gönüllüleriyle sohbet eden Kardinal Micheal Louis Fitzgerald, Roma’da yaşayan ortak bir dostlarını aradıklarını ve haftaya Roma’da yine bir Diyalog derneği iftarına davet aldığını belirtti.





İftar organizasyonunu hazırlayan gönüllü bayanlar adına konuşan Dilara Arslan “Kalbinde herkes için

bir yer açmak, aklımdaki yegane düşünce o akşam iftar masalarını düzenlerken aslında kalplerimizi, düşünce ve ruh dünyamızı açtığımız bu insanlara kalplerimizde de bir yer ayırmak… Bambaşka bir heyecanla kendimizden olanı paylaşmak, sevgi muhabbet ve sonsuz saygı ile birbirimizi anlamaya çalışmak, bir masada bambaşka dünyaları birleştirmek, işte her lokma başka bir lezzet ve mana kazanıyor böyle zamanlarda. Yemek salonunun kapısından girip davete icabet buyurmuş herkes gözümüzde çok değerli oluyor ve anlatmak anlaşmak dinlemek kendi içimizdeki heyecanları aktarmak için sabırsızlıkla bekliyoruz masamıza gelecek misafiri, ablalarımız abilerimiz, sağa sola koşuşturuyor kimsenin yüzünde orucun yorgunluğundan eser yok,. Aşkla yapılıyor servisler, muhabbetle yaklaşılıyor her misafire insan kendini memleketinde bir sokakta komşularıyla iftar açmakta gibi hissediyor… ortamın tatlı atmosferinden herkes nasibini farklı alıyor elbet, bağlar kuruluyor. O salondan çıkarken aslında bambaşka günlere buluşmalara kapılar açılıyor… Hiçbir şeyin öylesine nedensiz olmadığını hatırlatıyor böyle zamanlar bize, öylesine denk gelmedik bu insanlarla, ve buralara geldiysek muhakkak bir sebebi vardır diyoruz içimizden ve daha da iştiyakla katılıyoruz muhabbetlere, iştiyakla dinliyoruz ve anlatıyoruz, değerlerimizi kendimizi” dedi.