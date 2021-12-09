Samanyolu Haber /Gündem / Alman basını: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke /09 Aralık 2021 18:04

Alman basını: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alman basınında flaş bir iddia yer aldı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün itibarıyla resmen sona erdi. Sergen Yalçın dönemi sonrası için yerli ve yabancı birçok isim yazılıyor.

Bu isimlere bir yenisi de Alman basınından eklendi. Alman Sport1'in haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu, Daniel Farke'ye emanet edilecek. Haberde anlaşmanın 48 saat içinde sağlanmasının beklendiği belirtildi. 

Alman hoca, 2017 Temmuz'undan, Kasım ayının başına kadar Norwich City'yi çalıştırıyordu. Farke öncesinde ise Borussia Dortmund'un 2. takımında görev almıştı.

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