Samanyolu Haber /Gündem / 3 bin çevik kuvvet polisi Katar'a gidiyor, sayı artabilir! /09 Aralık 2021 17:47

3 bin çevik kuvvet polisi Katar'a gidiyor, sayı artabilir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev almak için 3 bin çevik kuvvet polisinin Katar'a gideceğini açıkladı. Soylu bu sayının artabileceğini de söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenliği sağlamak için 3 bin çevik kuvvet personelinin Katar'a gideceğini bildirdi. Soylu, bir otelde düzenlenen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den polislerin görevlendirileceği haberlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, Türkiye'nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. 21 Kasım-18 Aralık 2022'de FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacağını dile getiren Soylu, mevsim şartları imkan verdiği için ilk kez bu tarihlerde bir Dünya Kupası organizasyonu olacağını ifade etti. 

FIFA 2022 Dünya Kupası çerçevesinde, güvenliği sağlamak için 3 bin çevik kuvvet personelinin Katar'a gideceğini dile getiren Soylu, bu sayının artırılması hususunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezdinde, ikili görüşmelerde ele aldıklarını aktardı. Soylu, "Bu sayıyı biraz daha artırabilme imkanına sahibiz. Bu görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar da birçok alanda eğitimler sağlandı. Hem karşılıklı eğitimler hem de bizim oraya gidecek personelimizin bir uluslararası turnuvada yapacağı konuyla ilgili, onların kolluk kuvvetleri, bizim kolluk kuvvetlerimizle ilgili eğitimlerini burada da orada da gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
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