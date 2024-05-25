Mumcu davasında Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecek mi?

Mumcu Aybars, 30 Mayıs’ta duruşması görülecek davadaki başvurularına ilişkin dilekçeyi de paylaştı.









Mehmet Ağar: “Kusura bakma Güldal yapamam.””









İŞTE MUMCU AİLESİ'NİN VERDİĞİ DİLEKÇE















Mumcu ailesi; Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un öldürülmelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda olayı kapsayan “Umut Operasyonu”na ilişkin davada Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesi için dilekçe verdiklerini açıkladı.Aile adına açıklama yapan Özge Mumcu Aybars, sosyal medya hesabından “Umut Davası’nda dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesi için avukatlarımız dilekçe verdi. Dava 30 Mayıs’ta görülecek” ifadelerini paylaştı.Dilekçede, Mumcu ve Kışlalı suikastlerinde adı geçen ve “Tevhid Selam Terör Örgütü” üyesi olarak da aranan Oğuz Demir’in “İran’da olduğuna dair istihbari bilgilerin neden mahkemeye sunulmadığı” da soruldu.Uğur Mumcu suikastinin de “faili meçhul” kategorisinde olduğu belirtilen dilekçede, tetiği çekenlerin ardındaki gücün hala belirlenemediği ifade edildi.Bu kapsamda tanık olarak dinlenmesi talep edilen Mehmet Ağar’ın cinayet sonrası taziye ziyeretinde Güldal Mumcu ile şu diyaloğu yaşadığı belirtildi:“Karşımıza sürekli engeller çıkarılıyor. Bir duvar örülüyor sanki.”“Evet Güldal bir duvar örülüyor.”“O zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın.”“Çekemem.”“Tuğlayı çekin kenara çekilin.”“Yapamam, onu da yapamam.Güldal Mumcu : “Soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki.”