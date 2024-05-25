AKP, bayram ikramiyesi bekleyen Emekli'ye 'cep harçlığı' verecek





Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağa tarihe ilişkin konuşan Işıkhan, "Bayram ikramiyelerini 3 bin liraya yükselttik(!), takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ KÖK AYLIĞI

"EYT KAPSAMINDA YAKLAŞIK 2 MİLYON VATANDAŞIMIZ EMEKLİ OLDU"

Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız" dedi.Işıkhan, "Malumunuz emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var" diye konuştu.