Samanyolu Haber /Politika / AKP, bayram ikramiyesi bekleyen Emekli'ye 'cep harçlığı' verecek /25 Mayıs 2024 10:15

AKP, bayram ikramiyesi bekleyen Emekli'ye 'cep harçlığı' verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağa tarihe ilişkin konuşan Işıkhan, "Bayram ikramiyelerini 3 bin liraya yükselttik(!), takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ KÖK AYLIĞI

Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız" dedi.

"EYT KAPSAMINDA YAKLAŞIK 2 MİLYON VATANDAŞIMIZ EMEKLİ OLDU"

Işıkhan, "Malumunuz emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var" diye konuştu.
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