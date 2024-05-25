Türkiye'nin en uzun soluklu eylemi: Cumartesi Anneleri 1000. haftasında

Kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının oluşturduğu Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınları için yıllardır ısrarlı bir mücadele yürütüyor. Eylem yasakları, gözaltılar ve açılan davalara rağmen "Sevdiklerimiz nerede?" sorusunu sormaktan hiç vazgeçmediler. 1995 yılında başlattıkları mücadele, Türkiye'nin en uzun soluklu sivil itaatsizlik eylemine dönüştü. Her cumartesi günü saat 12.00'de Galatasaray Meydanı'na gelen Cumartesi Anneleri, her hafta zorla kaybedilenlerden birinin hikayesini anlatıyor ve akıbetini soruyor, meydana karanfiller bırakıyorlar.





Hasan Ocak balık almaya çıktı, bir daha dönmedi

















Maside Ocak: Mezara sahip olmak yetmiyor

Erdoğan süreci takip etme sözü vermişti ama...



2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, gözaltında kaybedilenlerin yakınlarıyla görüştü. Onların arasında Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Ana da vardı. Erdoğan, Berfo Ana'ya ve kayıp yakınlarına süreci takip edeceğinin sözünü verdi. Bu dönemde, kayıplar için Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun altında bir komisyon kuruldu. Komisyonun, görgü tanıklarıyla konuşarak hazırladığı raporda Cemil Kırbayır'ın "gözaltında işkenceyle öldürüldüğü" belirtildi. Ancak bu faillerin yargılanması sonucunu doğurmadı.

Avukat Jiyan Kaya, açılan tüm davaların zaman aşımına uğradığını vurguluyor: "O dönemde komisyon bir rapor hazırladı. Bu raporda Cemil Kırbayır'ın işkenceye maruz kaldığı ortaya konuldu. 2014 yılında bir dava açıldı, ancak 2020 yılında zaman aşımı gerekçesiyle yargılamanın önü kesildi. Şunu biliyoruz ki gözaltında kaybedilmeye ilişkin tüm davalar zaman aşımına uğrayarak kapatıldı."













2018'den sonra yine yasaklamalar, engellemeler





AYM'den hak ihlali kararı

"Zorla kaybetme insanlığa karşı suçlar kapsamına alınmalı"