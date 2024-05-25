Samanyolu Haber /Dünya / Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı /25 Mayıs 2024 11:28

Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı

Rusya ile savaşın yaşandığı ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye süreci kapsamında kilit bir rolde olan kurumdaki müfettişler şüpheli bir sızıntıyı araştırıyor.

SHABER3.COM

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu Başkanı Semen Krivonos, kurumdaki bilgi sızıntısı soruşturması kapsamında "olası bir çıkar çatışması"ndan dolayı baş yardımcılarından birinin açığa alındığını belirtti.

Rusya ile savaşın yaşandığı ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye süreci kapsamında kilit bir rolde olan kurumdaki müfettişler şüpheli bir sızıntıyı araştırıyor.

Hükümet, AB üyeliğini güvence altına almayı ve Rusya ile savaştan sonra yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için yatırımcıları çekmeyi hedeflerken, yolsuzlukları temizlemek ve hukukun üstünlüğünü koruyabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.

Krivonos, başkan yardımcısı görevindeki ismi açıklanmayan çalışanın sızıntıyla ilgili bir soruşturma konusunda "olası bir çıkar çatışması" olduğunu kabul etmesi üzerine açığa aldığını söyledi.

Reuters'a konuşan bir emniyet kaynağı ise sızıntının devlet bütçesinin kullanıldığı bir karayolu inşaatı projesiyle ilgili soruşturmayı tehlikeye attığını söyledi.

Kiev yönetiminin Batılı ortaklarının yardımıyla kurulan Ukrayna'nın bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumları, Rusya'nın işgali sırasında çalışmalarını hızlandırdı, ancak gözlemciler hala güçlü bir dirençle karşılaşıldığını söylüyor.

'Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans' politikası uygulamaya çalışan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen yıl savunma bakanlığı ile ilgili yolsuzluk iddialarının ardından savunma bakanını görevden almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:45