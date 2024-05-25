Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu Başkanı Semen Krivonos, kurumdaki bilgi sızıntısı soruşturması kapsamında "olası bir çıkar çatışması"ndan dolayı baş yardımcılarından birinin açığa alındığını belirtti.



Rusya ile savaşın yaşandığı ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye süreci kapsamında kilit bir rolde olan kurumdaki müfettişler şüpheli bir sızıntıyı araştırıyor.



Hükümet, AB üyeliğini güvence altına almayı ve Rusya ile savaştan sonra yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için yatırımcıları çekmeyi hedeflerken, yolsuzlukları temizlemek ve hukukun üstünlüğünü koruyabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.



Krivonos, başkan yardımcısı görevindeki ismi açıklanmayan çalışanın sızıntıyla ilgili bir soruşturma konusunda "olası bir çıkar çatışması" olduğunu kabul etmesi üzerine açığa aldığını söyledi.



Reuters'a konuşan bir emniyet kaynağı ise sızıntının devlet bütçesinin kullanıldığı bir karayolu inşaatı projesiyle ilgili soruşturmayı tehlikeye attığını söyledi.



Kiev yönetiminin Batılı ortaklarının yardımıyla kurulan Ukrayna'nın bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumları, Rusya'nın işgali sırasında çalışmalarını hızlandırdı, ancak gözlemciler hala güçlü bir dirençle karşılaşıldığını söylüyor.



'Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans' politikası uygulamaya çalışan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen yıl savunma bakanlığı ile ilgili yolsuzluk iddialarının ardından savunma bakanını görevden almıştı.