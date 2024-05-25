Refah sınır kapısı kapalı: Gazze’ye gidecek gıdalar çürüyor

Refah, İsrail'in 6 Mayıs'ta sınırın Gazze tarafına yönelik askeri saldırılarını arttırması ve sınır kapısının kontrolünü Filistin tarafının elinden almasından önce insani yardımların ve bazı ticari malzemelerin ana giriş noktasıydı.



Mısırlı yetkililer ve çeşitli kaynaklar, insani yardım operasyonlarının askeri faaliyetler nedeniyle risk altında olduğunu ve İsrail'in yeniden faaliyete geçmeden önce sınır geçidini Filistinliler’e geri vermesi gerektiğini söylüyor.



İsrail ve ABD, Filistinliler’in Gazze'den göç etme riskinden endişe duyan Mısır'a sınırın yeniden açılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.



Bu arada geçişin Mısır tarafı ile Refah'ın yaklaşık 45 km batısında yer alan ve uluslararası yardım bağışlarının varış noktası olan el-Ariş kasabası arasındaki yolda biriken yardımlar da yığılmaya devam ediyor.



Kamyon şoförü Mahmud Hüseyin, gıda ürünlerinin bir aydır aracında yüklü olduğunu ve güneşin altında yavaş yavaş bozulduğunu söyledi. Gıda maddelerinin bir kısmı atılıyor, bir kısmı da ucuza satılıyor.



Kamyon şoförü, "Elmalar, muzlar, tavuk ve peynir gibi birçok gıda ürünü çürüdü, bazı mallar iade edildi ve şimdi fiyatının dörtte birine satılıyor. Üzülerek söylüyorum ki taşıdığımız kurtlanan bu soğanları en iyi ihtimalle hayvanlar yiyecek" dedi.



Refah üzerinden Gazze'ye yardım sevkiyatı Ekim ayı sonunda, İsrail ile Filistinli militan grup Hamas arasındaki savaşın patlak vermesinden iki hafta sonra başlamıştı.



Yardım yetkilileri, yardım akışının İsrail denetimleri ve Gazze içindeki askeri faaliyetler nedeniyle sık sık yavaşladığını ve Gazze’de 2,3 milyon insana ulaşan miktarın ihtiyaçların çok altında olduğunu söylüyor.



Küresel bir açlık gözlemcisi Gazze'nin bazı bölgelerinde kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Gıda maddeleri çürüyor



BM verilerine göre 5 Mayıs'tan bu yana Refah kapısından hiç kamyon geçmedi ve İsrail'in Kerem Şalom sınır kapısından da çok az sayıda kamyon geçiş yaptı.



Mısır Kızılayı'nın bölgedeki başkanı Halid Zayed, Sina'nın kuzeyinde bekleyen yardım miktarının artık çok fazla olduğunu ve bazılarının iki aydan uzun süredir bekletildiğini söyledi.



Zayed, "Bazı yardım paketleri belirli bir sıcaklık gerektiriyor. Bu konuda gıda ve tıbbi malzemelerin depolanması konusunda yüksek eğitim almış uzmanlarla koordinasyon halindeyiz" dedi ve sınırın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılacağını umduklarını kaydetti.



Grubun genel sorumlusu Abdullah El Rabiya, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen bir yardım kuruluşu olan KSrelief'in gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 350'den fazla kamyonunun Refah'tan geçmeyi beklediğini, ancak bozulma riski nedeniyle unu boşaltmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Reuters’a konuşan El Rabia, "Paketleyip gönderiyoruz ama aynı zamanda yeniden kontrol etmemiz gerekiyor. Bu çok külfetli bir iş" dedi.



Mısır Tedarik Bakanlığı'ndan yerel yetkililer, bazı yiyeceklerin Sina'nın kuzeyindeki yerel pazarda indirimli fiyattan satıldığını ve bunun da çürük yumurta stoklarına el konulmasına yol açtığını söyledi.



Gazze'nin içinde de Refah kapanmadan önce ya da diğer geçişler yoluyla ulaşan gecikmiş gıda sevkiyatlarının kalitesiyle ilgili endişeler var.



Hamas kontrolündeki medya ofisi müdürü İsmail El Thawabta, Gazze'ye gelen malları kontrol eden Filistinli sağlık etkilileri ve polisin İsrail'in saldırısı sırasında bu görevi yerine getiremediklerin söyledi.



"Gazze Şeridi'ne giren malların çoğu insan kullanımına uygun olmadığı ve sağlıksız olduğu için büyük bir sorun var" diyen İsmail El Thawabta, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, insanların bu ürünleri tüketmeden ya da aileleriyle paylaşmadan önce incelemeleri gerektiği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için bu uyarı bildirisini yayınladı" şeklinde konuştu.