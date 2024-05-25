Gazze'de 13 bin kişi kayıp: Onlara ne oldu?

37 bin ton moloz

Muhammed Ali, İsrail ordusunun okul baskınından beri kayıp

Uluslararası Af Örgütü ise kaybolan kimi kişilerin ailelerinin bilgisi olmadan İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu belirterek, bunu da “zorunlu kaybedilme” olarak tanımlıyor.