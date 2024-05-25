Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı /25 Mayıs 2024 11:51

Şimdi de Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı.

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Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter kaza yapmış ve 8 kişi hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri, sabah saatlerinde Taşir'e giderken kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaparak Vanadzor'a indi. Paşinyan ve beraberindeki yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PAŞİNYAN AÇIKLAMA YAPTI

Paşinyan, iniş sonrası Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, her şey yolunda. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a planlanmamış bir iniş yaptı. Şimdi yolculuğa arabayla devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim," ifadelerini kullandı.
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