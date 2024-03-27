Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da 14.2 milyon kişi fakir /27 Mart 2024 12:04

Almanya’da 14.2 milyon kişi fakir

Sosyal yardımlaşma kurumu ‘Paritätische Gesamtverband der Wohlfahrtspflege’ tarafından açıklanan rapora göre, 2022 yılında Almanya’da 14.2 milyon kişi yoksul olarak kabul edildi. Raporda yoksulluk, geliri Almanya’daki olağan ortalama gelirin yüzde 40’ının altında olan herkesi kapsıyor.

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Almanya nüfusunun yüzde 16.8’ine tekabül eden bu sayı, bir önceki yıla kıyasla 100 bin, 2019 yılına kıyasla 1 milyon artış gösterdi. Ancak uzmanlar koronavirüs salgını öncesinde enerji fiyatlarının düşük olduğu ve enflasyonun da yüksek olmadığına dikkati çekti. Yetişkin yoksulların neredeyse üçte ikisi ya çalışanlardan oluştu ya da emekli. Yoksulluk raporu Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanıyor. Paritätischer Gesamtverband Genel Müdürü Ulrich Schneider, “İlk bakışta, Almanya’da sürekli artan yoksulluk trendi federal düzeyde durdurulmuş görünse de hâlen tersine dönmekten çok uzak” dedi. Rapora göre 2022 yılında 2006 yılına kıyasla 2.7 milyon daha fazla yoksul insan tespit edilirken, çocuk yoksulluğu rekor bir seviyeye yükseldi. Rapora göre yüzde 22’nin biraz altında bir oranla, her beş çocuktan biri yoksulluktan etkilendi. Çocuğunu tek başına büyüten ebeveynler arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 43.2. Tek ebeveynler, geniş aileler ve eğitim düzeyi düşük ya da yabancı uyruklu kişiler yoksulluktan daha çok etkileniyor. Der Paritätische Gesamtverband, hükümetin yoksullukla mücadele bağlamında ciddi adımlar atması için çağrıda bulunurken, önerilerin başında asgari saat ücretinin 15 Euro’ya çıkarılması ve çocuk bakımı desteğinin artırılması gibi adımlar geliyor.

BERLİN’DE DÜŞTÜ

Yoksulluk istatistiği eyaletlere göre bir karşılaştırma yapıldığında büyük farklılıklar ortaya koyuyor. Rapora göre, Bavyera’da sekiz kişiden biri yoksulluktan etkilenirken, bu rakam Saksonya-Anhalt, Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg’da beş kişiden biri, Bremen’de ise neredeyse her üç kişiden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki yıla kıyasla Berlin’de yoksulluk oranı yüzde 20.1’den yüzde 17.4’e düşerken, Hamburg, Schleswig-Holstein ve Saarland’da ise yükseldi. Ruhr bölgesinde yoksulluk oranı yüzde 22.1 ile oldukça yüksek çıktı. Öte yandan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda dağıtan, yardım kuruluşları da yardıma muhtaç sayısında artış bildirdi.
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