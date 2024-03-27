Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul İl Başkanı TÜİK'in internet sitesini yalanladı /27 Mart 2024 11:57

AKP İstanbul İl Başkanı TÜİK'in internet sitesini yalanladı

AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İsrail'e ihraç edilen ürünlere ilişkin TÜİK verilerine montaj dedi

SHABER3.COM

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medyada yayılan ve haber olan "İsrail'e 'barut-patlayıcı maddeler' ile 'silah-mühimmat' ihracatı' listesine ilişkin montaj dedi. Ancak söz konusu liste TÜİK'in sitesinden yer aldı. Bakanlık da listeyi doğruladı.
Gazze'de katliamını sürdüren İsrail'e tepkilerin sürerken Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler gündem olmaya devam ediyor.

TÜİK'in web sitesinde düzenli olarak yayınlanan Dış Ticaret İstatistikleri verilerinde Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere dair veriler de yer aldı. Buna göre Türkiye İsrail'e 2024 yılında 9,5 milyar TL’nin üzerinde ihracat yaptı.

Sosyal medyada bu ticaretin bir bölümünün "Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı" ile "Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler" maddelerinden olması gündem oldu.


"Fotomontaj. İşte bakanlarımız açıklama yapacaklar"
Söz konusu iddilara ilişkin AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Karar TV yayınında "İsrail'le ticaret"in sorulması üzerine "Mesela bugün biri fotomontajlamış, TÜİK bir veri yayınlamış işte 'israil'e barut satılmış' falan" diye verilerin montaj olduğunu söyledi.

Programın sunucusu Yıldıray Oğur'un "Montaj mı yani onlar" sorusuna Kabaktepe "Fotomontaj. İşte bakanlarımız açıklama yapacaklar. Böyle birşey yok" karşılığını verdi.

Oğur'un "TÜİK'in açıkladığı belge..." diye sorması üzerine Osman Nuri Kabaktepe şunları söyledi: "TÜİK'in açıkladığı öyle bir belge değil o yani. Birinin hazırladığı bir belge... İşte sosyal medya..."

Montaj dediği liste TÜİK'in sitesinde
Ancak AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin 'fotomontaj' dediği belge TÜİK'in sitesindeki "Dış Ticaret İstatistikleri" arasındaki "HS2(Fasıl) Sınıflamasına Göre Dış Ticaret (Fasıl-Ülke)" bölümünde yer almaya devam ediyor.

99 maddelik listenin 36. maddesi "Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler", 93. maddesi ise "Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı" kalemlerinden oluşuyor.
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