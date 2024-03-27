Samanyolu Haber /Gündem / AİHM kararı sonrası Yalçınkaya 2 Nisan’da yeniden yargılanacak /27 Mart 2024 11:37

AİHM kararı sonrası Yalçınkaya 2 Nisan’da yeniden yargılanacak

KHK ile meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama 2 Nisan'da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. AİHM, Yalçınkaya'nın başvurusunu değerlendirmiş, hakkındaki bylock, sendika ve dernek üyeliği, Bankasya'ya para yatırma gibi suçlamaları hukuka aykırı bulmuştu.

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KHK ile  meslekten atılan, yargılanan hatta tutuklanan kamu görevlilerini yakından ilgilendiren bir dava 2 Nisan’da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinden görülecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 26 Ekim 2023’te KHK’lıların işlerini ve özgürlüklerini kaybetmelerine neden olan suçlamaları hukuka aykırı bulduğu Yalçınkaya kararının başvurucusu Yüksel Yalçınkaya 2 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak.


Uluslararası hukukta suç sayılmayan eylemlerinden ddolayı meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama 2 Nisan’da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. AİHM, Yalçınkaya’nın başvurusunu değerlendirmiş, hakkındaki bylock, sendika ve dernek üyeliği, Bankasya’ya para yatırma gibi suçlamaları hukuka aykırı bulmuştu.

Hukukçular milyonları aileleriyle birlikte etkileyen, tarihe geçecek bu yeniden yargılanma davasında siyasilerin de mutlaka yer alması gerektiğini söylüyor. Hukukçu Levent Mazılıgüney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“2 Nisan Salı günü Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, AİHM Büyük Daire kararı sonrası yeniden yargılanan Öğretmen Yüksek Yalçınkaya’nın duruşması olacak ve izleyici olarak katılacağım. Tensip kararı dosyayı uzatmaya yönelik ve AİHM kararıyla ilgisiz diye düşünüyorum.


Dosyanın her bir satırı tarihe geçmiştir. Bundan sonrası da tarihe geçecektir. Aileleriyle birlikte milyonları etkileyecek, AİHM Yalçınkaya kararı gibi yapılan yeniden yargılama da önemlidir. Bu duruşmada öncelikle avukat meslektaşlarımı ve insanımızın sorunlarını çözmeye aday olduklarını söyleyen siyasileri görmek isterim. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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