Samanyolu Haber /Sağlık / Hareketsiz yaşamak, atardamar sertleşmesini artırıyor /27 Mart 2024 07:21

Hareketsiz yaşamak, atardamar sertleşmesini artırıyor

Yeni bir araştırma, çocukluk ve gençlik dönemlerindeki hareketsiz yaşam tarzının atardamar sertleşmesini artırdığını ortaya koydu.

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Araştırmanın bulguları ‘Acta Physiologica’ dergisinde yayımlandı.

AA’nın araştırma sonucundan aktardığına göre, Oxford, Bristol ve Exeter Üniversiteleriyle Doğu Finlandiya Üniversitesi’nden bilim insanların yaptığı ortak araştırmada, 11 ila 24 yaşları arasındaki bin 339 kişi incelendi.

Bu kapsamda, 13 yıl boyunca bu kişilerin atardamar sertliği belirli periyotlarla kontrol edildi.

Bilim insanları, araştırmada, çocuklar ve gençlerdeki hareketsizlik süresinin günde 6 saatten 9 saate çıkmasının atardamar sertleşmesini yaklaşık yüzde 10 artırdığını buldu.

Öte yandan çalışmada, yaşlanmanın da atardamar sertliğini artırdığı ve bunun yetişkinlerde genç yaşta ölüm riskini yüzde 47 artırabildiği vurgulandı.

Ayrıca araştırmada, günde en az 3 saatlik hafif fiziksel aktivitenin atardamar sertleşmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceği belirtildi.
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