Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da İran destekli cami derneklerine baskın /16 Kasım 2023 13:41

Almanya’da İran destekli cami derneklerine baskın

Almanya’da polis, aralarında cami ve cami derneklerinin de bulunduğu 58 mekâna sabah saat 06.00’da eş zamanlı baskın düzenledi.

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500 polisin katıldığı baskınlar ağırlıklı olarak İran yanlısı Şii camilerine yönelik gerçekleştirildi.
Baskınlar, haklarında Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla ön soruşturma yürütülen dernekler ve irtibat halinde oldukları mekânlara yapıldı. Savcılık, baskın kapsamında delillere ve derneklerin mal varlığına el koydu. En büyük baskın, 200’den fazla güvenlik ekibinin katıldığı ve toplam 32 mülkte arama yaptığı Hamburg’da gerçekleşti.



 Bunlar arasında ‘Hamburg İslam Merkezi’ (İZH), ‘Almanya İslam Akademisi’ (İAD) ve ‘Hamburg İran-İslam Yardımlaşma ve Destek derneği’ de bulunuyor. Bunun yanı sıra Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Langenhagen kentindeki ‘Salman Farsi Camisi’, Münih’teki ‘Bavyera İslami Birlik Derneği’ ve Berlin’deki ‘Şii İslam Toplumu Derneği’ne baskın düzenledi. Hamburg, Aşağı Saksonya, Bavyera ve Berlin’in yanı sıra Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de aramalar yapıldı.
Dernekler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınların, henüz derneğe yönelik somut bir yasakla bağlantılı olmadığı açıklandı. ‘Hamburg İslam Merkezi’nin anayasal düzene karşı hareket ettiğinden şüpheleniliyor. Bu nedenle Almanya’da İran tarafından finanse edilen kuruluşların yasaklanması planlanıyor.
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