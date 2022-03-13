Almanya'nın 5 şehrinde birden...

Almanya'nın Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart ve Leipzig kentlerinde on binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatını ve silahlanmayı protesto etti. Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve ona bağlı sendikaların de içinde olduğu toplam 42 örgüt tarafından çağrısı yapılan eylemlerin en büyüğü 60 bin kişinin katılımıyla başkent Berlin'de düzenlendi. Alexanderplatz'da bir araya gelen eylemciler ellerinde savaşa ve silahlamaya karşı dövizlerle yürüyüşe geçti. Eylemde “Savaşa hayır”, “NATO dağıtılsın”, “Barış hemen şimdi”, “Silahlanmaya 100 milyar avronun ayrılmasına hayır” şeklinde pankart ve dövizler taşındı.Daha sonra düzenlenen mitingde bir konuşma yapan DGB Genel Başkanı Reiner Hoffmann, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) adına Ece Yıldırım-Zimmer, Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Başkanı Frank Werneke, Campact adına Christoph Bautz birer konuşma yaptı. Berlin'deki eyleme Ukrayna vatandaşlarının katılımı da dikkat çekti. Berlin'deki eyleme genel olarak savaşın durdurulması ve askeri harcamalara bütçe ayrılmaması çağrıları damga vurdu.Hamburg'da yapılan mitinge ise 30 bin kişi katıldı. Sendikalar ve sermaye partileri SPD, Yeşiller, CDU ve FDP'nin çağrıcı olduğu eylemde bazı konuşmacılar NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardımda ve müdahalede bulunmasını istedi, eylemi hükümetin izlediği politikalara dolgu mazlemesi haline getirmeye çalıştı. Sendikaların çağrısına rağmen eyleme işçilerin katılımı düşük oldu. Hamburg'da daha önce yapılan eyleme katılım daha yüksek olmuştu. DİDF ise eyleme silahlanmaya ve savaşa karşı pankart ve bildirileriyle katıldı.